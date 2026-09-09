У Хмельницькому після атаки РФ загорівся ринок: що відомо

Вибух (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Під час вечірньої тривоги 9 вересня на Хмельниччині працювала ППО. Уламки збитої цілі впали на ринок в обласному центрі, там спалахнула пожежа.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Атака РФ на Хмельницький — що відомо

Сергій Тюрін зазначив, що на місці пожежі вже працюють підрозділи екстрених служб для ліквідації наслідків та встановлення масштабів пошкоджень.

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«Усі відповідні служби працюють на місці. З’ясовуємо обставини та наслідки події. Деталі згодом», — підкреслив очільник області.

Атака РФ на Хмельницький / © соцмережі

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Нагадаємо, Росія вдарила безпілотником по торгово-розважальному центру в Сумах сьогодні ввечері, 9 вересня. Через удар будівля зазнала руйнувань, там спалахнула пожежа.

Також Київщина 9 вересня зазнала масованої атаки дронів, внаслідок якої зафіксовано руйнування і пожежі в шести районах. Зокрема, в Білій Церкві рятувальники гасили вогонь на харчовому підприємстві.

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