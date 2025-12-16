- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 323
- Час на прочитання
- 2 хв
У Хмельницькому покарали вітчима за інтим з 14-річною пасербицею, поки її мати була на заробітках
У Хмельницькому засудили чоловіка через інтим із 14-річною пасербицею.
У Хмельницькому до 6 років та 8 місяців позбавлення волі засудив чоловіка через інтим із 14-річною пасербицею. Чоловік повинен був доглядати за дитиною, проте вживав алкоголь та «вчиняв дії сексуального характеру» щодо дівчини.
Про це йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду.
Вітчим скористався відсутністю матері
Як встановив суд, події розгорталися у березні 2024 року. Мати дівчинки поїхала на заробітки, залишивши спільну дитину та своїх малолітніх дітей, серед яких 14-річна донька під наглядом свого співмешканця.
Слідство встановило щонайменше чотири епізоди злочинних дій. Перший випадок стався коли чоловік вживав алкоголь. Зловмисник, достовірно знаючи вік дитини та той факт, що вона є його пасербицею, вчинив дії сексуального характеру. У суді він заявив, що все відбувалося «за взаємною згодою».
Позиція обвинуваченого
У залі суду чоловік повністю визнав свою провину. Він підтвердив, що доглядав за дітьми своєї цивільної дружини, поки та була на роботі. Чоловік заявив, що «щиро розкаюється» і просив суворо не карати.
Мати потерпілої та законний представник дівчинки цивільний позов не заявляли, поклавшись на розсуд суду щодо суворості покарання.
Вирок суду: рецидив та обтяжувальні обставини
При призначенні покарання суд врахував, що підсудний вже мав проблеми із законом. Зокрема, у червні 2023 року він був засуджений за крадіжку, а у серпні 2025 року отримав термін за ухилення від покарання.
Обтяжувальними обставинами стали:
Вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння.
Рецидив злочинів.
Вчинення дій щодо члена сім’ї.
Суд ухвалив:
Визнати чоловіка винним за ч. 2 ст. 155 КК України.
За сукупністю вироків призначити остаточне покарання у вигляді 6 років та 8 місяців позбавлення волі.
Заборонити засудженому працювати з дітьми або займатися їхнім вихованням строком на 3 роки.
Стягнути на користь держави понад 32 тисячі гривень за проведення експертиз.
Наразі засуджений перебуває під вартою, відбуваючи покарання за попередніми вироками.