У Хмельницькому покарали вітчима за інтим з 14-річною пасербицею, поки її мати була на заробітках

Суд покарав чоловіка через інтим із 14-річною пасербицею

У Хмельницькому до 6 років та 8 місяців позбавлення волі засудив чоловіка через інтим із 14-річною пасербицею. Чоловік повинен був доглядати за дитиною, проте вживав алкоголь та «вчиняв дії сексуального характеру» щодо дівчини.

Про це йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду.

Вітчим скористався відсутністю матері

Як встановив суд, події розгорталися у березні 2024 року. Мати дівчинки поїхала на заробітки, залишивши спільну дитину та своїх малолітніх дітей, серед яких 14-річна донька під наглядом свого співмешканця.

Слідство встановило щонайменше чотири епізоди злочинних дій. Перший випадок стався коли чоловік вживав алкоголь. Зловмисник, достовірно знаючи вік дитини та той факт, що вона є його пасербицею, вчинив дії сексуального характеру. У суді він заявив, що все відбувалося «за взаємною згодою».

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Позиція обвинуваченого

У залі суду чоловік повністю визнав свою провину. Він підтвердив, що доглядав за дітьми своєї цивільної дружини, поки та була на роботі. Чоловік заявив, що «щиро розкаюється» і просив суворо не карати.

Мати потерпілої та законний представник дівчинки цивільний позов не заявляли, поклавшись на розсуд суду щодо суворості покарання.

Вирок суду: рецидив та обтяжувальні обставини

При призначенні покарання суд врахував, що підсудний вже мав проблеми із законом. Зокрема, у червні 2023 року він був засуджений за крадіжку, а у серпні 2025 року отримав термін за ухилення від покарання.

Обтяжувальними обставинами стали:

Вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння.

Рецидив злочинів.

Вчинення дій щодо члена сім’ї.

Суд ухвалив:

Визнати чоловіка винним за ч. 2 ст. 155 КК України .

За сукупністю вироків призначити остаточне покарання у вигляді 6 років та 8 місяців позбавлення волі .

Заборонити засудженому працювати з дітьми або займатися їхнім вихованням строком на 3 роки.

Стягнути на користь держави понад 32 тисячі гривень за проведення експертиз.

Наразі засуджений перебуває під вартою, відбуваючи покарання за попередніми вироками.