У Хмельницькому пролунали вибухи: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений – що відомо

Дим від вибуху / Ілюстративне фото / © скриншот з відео

Реклама

У суботу, 7 листопада, у Хмельницькому пролунали вибухи. Місцеві пабліки повідомляли про гучні звуки та стовп диму, який було видно над містом.

Про наслідки атаки повідомив міський голова Олександр Симчишин.

Реклама

Які наслідки вибухів у Хмельницькому

За словами мера, внаслідок російської атаки пошкоджені приватні житлові будинки та вікна в багатоповерхівці.

Реклама

«Наразі відомо про одного постраждалого, без госпіталізації», — зазначив Симчишин.

Він додав, що всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Також міський голова подякував силам протиповітряної оборони ЗСУ.

Російські атаки на українські міста

У ніч проти 7 листопада Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Київ і низка областей: пошкоджено житлові будинки, об’єкти енергетики та цивільну інфраструктуру, є загиблі й поранені. Про наслідки масованої атаки РФ повідомляли в різних регіонах країни.

У Павлограді на Дніпропетровщині російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру. Пошкоджено багатоквартирні будинки, підприємство, автомобілі та господарські споруди. Серед постраждалих були й діти — подробиці удару по Павлограду повідомила місцева влада.

Реклама

На Вінниччині російські війська атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру. Внаслідок удару пошкоджено будівлю пожежної частини й територію місцевого ринку, знищено автомобілі та торговельний кіоск. Також повідомлялося про постраждалу людину — атака на Вінниччину зачепила цивільні об’єкти.

Новини партнерів

Новини партнерів