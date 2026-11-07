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У Хмельницькому пролунали вибухи: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений – що відомо
У Хмельницькому після вибухів зафіксували пошкодження житлових будинків, а місцеві жителі повідомляли про стовп диму над містом.
У суботу, 7 листопада, у Хмельницькому пролунали вибухи. Місцеві пабліки повідомляли про гучні звуки та стовп диму, який було видно над містом.
Про наслідки атаки повідомив міський голова Олександр Симчишин.
Які наслідки вибухів у Хмельницькому
За словами мера, внаслідок російської атаки пошкоджені приватні житлові будинки та вікна в багатоповерхівці.
«Наразі відомо про одного постраждалого, без госпіталізації», — зазначив Симчишин.
Він додав, що всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Також міський голова подякував силам протиповітряної оборони ЗСУ.
Російські атаки на українські міста
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