Укрaїнa
119
1 хв

У Хмельницькому пролунали вибухи: спрацювала ППО, є пошкодження

У ніч проти 3 вересня в Хмельницькому пролунали вибухи. Сили протиповітряної оборони відбивали атаку ворога.

Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин у соцмережах повідомив, що внаслідок російської атаки виникли пошкодження і загоряння.

Рятувальники оперативно ліквідовують наслідки. У декількох житлових будинках зафіксовано пошкодження вікон. За попередніми даними, постраждалих чи загиблих немає.

Водночас у небі зафіксовані літаки стратегічної авіації ворога. Очільник міста закликав мешканців обов’язково реагувати на сигнал повітряної тривоги та залишатися в укриттях у разі повторної загрози.

“Тримаймо стрій”, – додав Симчишин.

119
