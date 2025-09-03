- Дата публікації
У Хмельницькому пролунали вибухи: спрацювала ППО, є пошкодження
У ніч проти 3 вересня в Хмельницькому пролунали вибухи. Сили протиповітряної оборони відбивали атаку ворога.
Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин у соцмережах повідомив, що внаслідок російської атаки виникли пошкодження і загоряння.
Рятувальники оперативно ліквідовують наслідки. У декількох житлових будинках зафіксовано пошкодження вікон. За попередніми даними, постраждалих чи загиблих немає.
Водночас у небі зафіксовані літаки стратегічної авіації ворога. Очільник міста закликав мешканців обов’язково реагувати на сигнал повітряної тривоги та залишатися в укриттях у разі повторної загрози.
“Тримаймо стрій”, – додав Симчишин.