У Хмельницькому пролунав вибух: що відомо

Вибух у Хмельницькому

Вдень 28 жовтня у Хмельницькому пролунав вибух. Стався обвал в одній з багатоповерхівок.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Анастасія Павленко.

Деталі вибуху у Хмельницькому

Потужний вибух пролунав у багатоквартирному будинку на вулиці Тернопільська. Виявилося, що стався обвал. На місце вирушили карети «швидкої» та поліція.

«Сьогодні, 28 жовтня, близько 15:00 у Хмельницькому по вулиці Тернопільській було чути вибух. За попередньою інформацією стався витік побутового газу в будинку 34/2. На місце події виїхали екстрені служби та слідчо-оперативна група поліції», — йдеться в офіційному повідомленні поліції Хмельницької області.

За даними ЗМІ, ймовірно, відбувся витік газу. Через вибух знесло кілька поверхів. На жаль, попередньо є загиблі.

Обвал будинку у Хмельницькому

Нагадаємо, 9 жовтня у Києві стався обвал перекриття будинку.

Інцидент трапився у частині будівлі, де під час попереднього обстеження не було зафіксовано жодної загрози обвалу. Цей будинок у Солом’янському районі був пошкоджений внаслідок ворожого обстрілу в ніч проти 4 липня.

