- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 5958
- Час на прочитання
- 1 хв
У Хмельницькому пролунав вибух: що відомо
У Хмельницькому вдень 28 жовтня пролунав сильний вибух. Як встановили згодом, стався обвал в одному з будинків.
Вдень 28 жовтня у Хмельницькому пролунав вибух. Стався обвал в одній з багатоповерхівок.
Про це повідомляє кореспондентка ТСН Анастасія Павленко.
Деталі вибуху у Хмельницькому
Потужний вибух пролунав у багатоквартирному будинку на вулиці Тернопільська. Виявилося, що стався обвал. На місце вирушили карети «швидкої» та поліція.
«Сьогодні, 28 жовтня, близько 15:00 у Хмельницькому по вулиці Тернопільській було чути вибух. За попередньою інформацією стався витік побутового газу в будинку 34/2. На місце події виїхали екстрені служби та слідчо-оперативна група поліції», — йдеться в офіційному повідомленні поліції Хмельницької області.
За даними ЗМІ, ймовірно, відбувся витік газу. Через вибух знесло кілька поверхів. На жаль, попередньо є загиблі.
Нагадаємо, 9 жовтня у Києві стався обвал перекриття будинку.
Інцидент трапився у частині будівлі, де під час попереднього обстеження не було зафіксовано жодної загрози обвалу. Цей будинок у Солом’янському районі був пошкоджений внаслідок ворожого обстрілу в ніч проти 4 липня.