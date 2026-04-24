У Хмельницькому сталася стрілянина: перші подробиці
Наразі обставини інциденту встановлюють слідчі.
У Хмельницькому близько 16:00 на вулиці Шухевича сталася стрілянина. Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців у другій половині дня.
Про це повідомила речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс, передає «РБК-Україна».
За попередньою інформацією, чоловік здійснив кілька пострілів у дворі житлового будинку. Після цього його оперативно затримали правоохоронці.
За інформацією джерел, стрілянину міг влаштувати військовослужбовець.
Нагадаємо, в Івано-Франківську один з водіїв стріляв в іншого. Заявниця повідомила, що між двома водіями виник конфлікт, під час якого один із них погрожував іншому предметом, схожим на пістолет, здійснив постріл, після чого сів за кермо та поїхав у невідомому напрямку. Патрульні виявили та затримали зловмисника.
Також, 23 квітня у Дніпрі вдень чоловік ішов вулицею і здійснив один постріл у повітря з пістолета типу Флобера. Він намагався налякати собак, які нібито нападали на нього.