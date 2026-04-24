У Хмельницькому сталася стрілянина: перші подробиці

Стрілянина / © Freepik

Реклама

У Хмельницькому близько 16:00 на вулиці Шухевича сталася стрілянина. Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців у другій половині дня.

Про це повідомила речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс, передає «РБК-Україна».

За попередньою інформацією, чоловік здійснив кілька пострілів у дворі житлового будинку. Після цього його оперативно затримали правоохоронці.

Реклама

За інформацією джерел, стрілянину міг влаштувати військовослужбовець.

Надзвичайні події України — останні новини

