Укрaїнa
1291
1 хв

У Хмельницькому сталася стрілянина: перші подробиці

Наразі обставини інциденту встановлюють слідчі.

Дар'я Щербак
© Freepik

У Хмельницькому близько 16:00 на вулиці Шухевича сталася стрілянина. Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців у другій половині дня.

Про це повідомила речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс, передає «РБК-Україна».

За попередньою інформацією, чоловік здійснив кілька пострілів у дворі житлового будинку. Після цього його оперативно затримали правоохоронці.

За інформацією джерел, стрілянину міг влаштувати військовослужбовець.

© Фото з відкритих джерел

Надзвичайні події України — останні новини

Нагадаємо, в Івано-Франківську один з водіїв стріляв в іншого. Заявниця повідомила, що між двома водіями виник конфлікт, під час якого один із них погрожував іншому предметом, схожим на пістолет, здійснив постріл, після чого сів за кермо та поїхав у невідомому напрямку. Патрульні виявили та затримали зловмисника.

Також, 23 квітня у Дніпрі вдень чоловік ішов вулицею і здійснив один постріл у повітря з пістолета типу Флобера. Він намагався налякати собак, які нібито нападали на нього.

