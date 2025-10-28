Потужний вибух у Хмельницькому: постраждалі, версії та деталі катастрофи

У Хмельницькому сильний вибух спричинив обвал будинку / © Хмельницька ОДА

У Хмельницькому погримів сильний вибух, який спричинив частковий багатоквартирного будинку.

Наразі екстрені служби ліквідовують наслідки, триває розбір завалів, під якими можуть залишатися люди.

ТСН.ua. зібрав усю інформацію про надзвичайну подію та її наслідки.

Сильний вибух у Хмельницькому

У Хмельницькому вдень 28 жовтня прогримів сильний вибух у багатоквартирному будинку. Як повідомляла кореспондентка ТСН Анастасія Павленко, інцидент стався близько 15:00 години у Південно-Західному мікрорайоні на вулиці Тернопільській, 34/2.

Внаслідок вибуху стався обвал багатоквартирного будинку — знесло кілька поверхів.

Постраждали щонайменше п’ятеро мешканців, серед яких дитина.



Наслідки та постраждалі

Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок розповів «Суспільному», що унаслідок вибуху пошкоджено майже 20 квартир та є постраждалі.

«Вибух досить таки серйозний, пошкоджено дуже сильно один під’їзд. Попередньо виглядає так, майже 20 квартир потрібно буде відселити. Наразі комісія з відселення працює над тим, аби знайти людям в житло, щоб переселити їх. Частина з квартир не підлягають ремонту, відповідно потрібно буде проводити серйозні будівельні роботи. Не виключено, що під завалами може бути людина», — зазначив Василь Новачок.

Також він наголосив, що для мешканців організували тимчасове проживання, забезпечено водопостачання та електрику.

Згодом у ДСНС уточнили, що вибух частково зруйнував дев’ять квартир, ще близько 15 помешкань отримали пошкодження.







Окрім того, під завалами може залишатися жінка, тоді як її чоловік зміг самостійно вибратися назовні.

Директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк у коментарі «Суспільному» розповів, що на місце виїжджали три бригади швидкої допомоги.

«Станом на 15:50 за медичною допомогою звернулися двоє людей. У 12-річної дитини гостра реакція на стрес, у чоловіка порізана нога», — розповів Олександр Костюк.

Згодом Костюк повідомив, що станом на 17:10 загалом пʼятеро людей травмувалося на місці вибуху. Їм надали медичну допомогу без госпіталізації.

«В однієї людини порізана нога, у решти — гостра реакція на стрес», — розповів керівник Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Ситуація станом надвечір

Як повідомляє кореспондентка ТСН, наразі у Хмельницькому продовжують ліквідовувати наслідки вибуху в житловому будинку. Тривають пошукові роботи, чергує поліція та медики.

«Чути як обвалюються плити. Поліцейські перегородили вулицю і нікого не пропускають до епіцентру події», — додає кореспондентка.

На місці події працюють усі екстрені служби: рятувальники, медики, газова служба, волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС та правоохоронці.

Для підтримки постраждалих розгорнули «Пункт незламності» та окремий пункт надання психологічної допомоги.



Влада розглядає кілька версій

Спочатку, ЗМІ та правоохоронці припускали, що ймовірною причиною інциденту став витік газу.

«За попередньою інформацією стався витік побутового газу в будинку 34/2. На місце події виїхали екстрені служби та слідчо-оперативна група поліції», — йдеться в офіційному повідомленні поліції Хмельницької області.

Однак ця версія наразі не підтвердилася. Остаточну причину вибуху наразі з’ясовують.

За інформацією газових мереж, минулого року будинок обстежували, і скарг чи нарікань на роботу станом на день вибуху не надходило, передає Еспресо.

Місцеві жителі у соцмереж зазначали, що вважали цей вибух наслідком «прильоту».

Водночас голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зазначив, що влада розглядає різні версії.

«Щодо причини вибуху, розглядаються різні версії. Остаточний висновок буде зроблено після повного розбору завалів та роботи експертів», — написав він у Telegram.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Поліція Хмельницької області за фактом вибуху в багатоквартирному будинку відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (йдеться про порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України.

Водночас у відомстві зазначили, що поліцейські продовжують опитувати свідків та очевидців події, а також мешканців будинку, щоб з’ясувати, чи можуть під завалами перебувати люди.

Нагадаємо, нещодавно подібний інцидент стався у Києві. На проспекті Відрадному у Солом’янський районі обвалилося перекриття будинку після російської атаки.

Найбільший резонанс викликав той факт, що інцидент трапився у частині будівлі, де під час попереднього обстеження не було зафіксовано жодної загрози обвалу.

