У Хмельницькому ветеран з битою увірвався до ТЦК, бо його сина мобілізували: що кажуть у військкоматі

Скандал у ТЦК Хмельницького

У Хмельницькому ветеран із битою увірвався до приміщення ТЦК через те, що його сина з інвалідністю нібито «бусифікували» і побили представники військкомату.

Про це повідомили місцеві пабліки. Відео інциденту також опублікував одіозний нардеп Георгій Мазурашу.

«Відкривай двері! Кого я захищаю? По голові били сина. За що? Б*дло. Ви побили мого сина. Адвоката сюди. Поліцію. Ви могли дати повістку і не бити. Я сам був там з 2014 року (в зоні бойових дій — Ред.). Ви люди чи не люди? Як з вами говорити? За що сина побили? Він і так інвалід. А ви його ще добиваєте. Він пішов добробатом. Він тут служить. Які ви нелюди», — обурювався чоловік.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.

Що відповіли у ТЦК

Хмельницький обласний ТЦК та СП прокоментував інцидент.

У військкоматі розповіли, що група оповіщення разом з поліцією доправили до ТЦК військовозобов’язаного Г. 1980 року народження, який підлягає призову на військову службу.

«Згодом до приміщення Хмельницького об’єднаного міського ТЦК прибув його батько у камуфльованому одязі, який пошкодив вхідні двері приміщення та турнікет пропускної системи, висловлюючи вимоги щодо звільнення свого сина», — йдеться в повідомленні.

У ТЦК не коментують, чи є чоловік «у камуфльованому одязі» військовим або ветераном.

Також у військкоматі запевнили, що затриманого хлопця ніхто не бив. Крім того, коли сина ветерана везли до навчального центру — він втік у СЗЧ і тепер його розшукують.

