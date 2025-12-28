У Хмельницькому засудили школярку: працювала на росіян

Дівчина визнала свою провину / © Pixabay

Реклама

У Хмельницькому засудили 16-річну дівчину, яка, за версією слідства, передавала дані про військові об’єкти російському розвіднику, який заплатив за це 3 тисячі 802 гривні. Вона визнала свою провину.

Про це йдеться у вироку суду.

За даними слідства, у червні 2025 року дівчина через Telegram розпочала спілкування з військовим Центру інформаційних операцій Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ, який запропонував їй підробіток, на що вона погодилась.

Реклама

За даними вироку, дівчина виконала такі завдання:

28 липня 2025 року зняла на відео Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, за що отримала на свою карту 949 гривень

1 серпня 2205 року здійснила відеофіксацію військової частини Сил спеціальних операцій ЗСУ, за що їй надіслали 501 гривню

6 серпня 2025 року провела відеозйомку обласного ТЦК та СП, за що їй заплатили 902 гривні

11 серпня 2025 року зазнімкувала ділянку залізниці, якою рухалися потяги з військовим вантажем, за що отримала 1450 гривень

14 серпня 2025 року встановила біля залізничної колії відеокамеру, яку під’єднала до павербанка, надавши до неї доступ військовому РФ, який онлайн міг спостерігати за рухом потягів з військовим вантажем. На придбання технічного обладнання їй надіслали 3 тисячі 495 гривень

Їй загрожувало позбавлення волі на строк від восьми до 12 років. Проте, за даними вироку, вона уклала угоду про визнання винуватості.

Їй призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, яке замінили на два роки іспитового терміну. Її випустили у залі суду.

Нагадаємо, у Києві затримали молодика, який передавав представникові РФ дані про розташування військових частин і ТЕЦ.