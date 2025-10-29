- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 344
- Час на прочитання
- 1 хв
У Хмельницькому завершили розбирання завалів після вибуху у багатоповерхівці (фото)
Вибух зруйнував дев’ять квартир і пошкодив ще п’ятнадцять у житловому будинку.
У Хмельницькому рятувальники завершили роботи з розбору завалів, що утворилися внаслідок вибуху у житловому будинку.
Про це йдеться у повідомленні ДСНС у Telegram.
За інформацією рятувальників, на жаль, унаслідок трагедії загинули двоє людей — жінка 1973 року народження та чоловік 1983 року народження. Ще п’ятеро осіб отримали поранення, серед них — дитина.
За даними ДСНС, вибухом зруйновано дев’ять квартир, ще п’ятнадцять — пошкоджені.
На місці події працювали близько ста рятувальників і 24 одиниці техніки, зокрема підрозділи рятувальників-верхолазів та спеціальне відділення «Дельта».
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 28 жовтня вдень у Хмельницькому на вулиці Тернопільській пролунав потужний вибух у багатоквартирному будинку, який спричинив частковий обвал конструкцій. Попередня причина, яку розглядають, — побутовий газ, але остаточні висновки нададуть експерти.