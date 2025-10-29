У Хмельницькому завершили розбирання завалів після вибуху у багатоповерхівці (фото)

Наслідки вибуху у Хмельницькому / © ДСНС

У Хмельницькому рятувальники завершили роботи з розбору завалів, що утворилися внаслідок вибуху у житловому будинку.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС у Telegram.

За інформацією рятувальників, на жаль, унаслідок трагедії загинули двоє людей — жінка 1973 року народження та чоловік 1983 року народження. Ще п’ятеро осіб отримали поранення, серед них — дитина.

За даними ДСНС, вибухом зруйновано дев’ять квартир, ще п’ятнадцять — пошкоджені.

На місці події працювали близько ста рятувальників і 24 одиниці техніки, зокрема підрозділи рятувальників-верхолазів та спеціальне відділення «Дельта».

Наслідки вибуду / © ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 28 жовтня вдень у Хмельницькому на вулиці Тернопільській пролунав потужний вибух у багатоквартирному будинку, який спричинив частковий обвал конструкцій. Попередня причина, яку розглядають, — побутовий газ, але остаточні висновки нададуть експерти.