У Хотинській фортеці обвалилася стіна: доступ туристів обмежено (фото)
У Хотині оцінюють масштаби обвалу фортечної стіни та шукають кошти на ремонт
Вчора, 17 квітня у Хотинській фортеці (у місті Хотин Чернівецької обл.) частково обвалилася одна стіна.
Про це повідомив хотинський міський голова Андрій Дранчук у своєму Facebook.
«У нашій прекрасній Хотинської фортеці сталася дуже не приємна і вкрай аварійна ситуація. Так, відбувся частковий обвал на великій стіні. І цей обвал дуже суттєвий», — повідомив він.
За словами посадовця, постраждалих чи травмованих немає. Зараз команда Державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця» та працівники ДСНС обмежили доступ туристів поблизу аварійного місця.
Мер додав, в архітектурному заповіднику наразі фіксують всі руйнування та починають пошук фінансування на реставраційні роботи.
Користувачі у соцмережах поскаржилися, що зовнішні роботи у фортеці нібито не виконувалися, або виконувалися вкрай погано.
