У Хотинській фортеці обвалилася стіна: доступ туристів обмежено (фото)

У Хотині оцінюють масштаби обвалу фортечної стіни та шукають кошти на ремонт

Біль для архітектури: Хотинська фортеця потребує негайної допомоги після обвалу

Вчора, 17 квітня у Хотинській фортеці (у місті Хотин Чернівецької обл.) частково обвалилася одна стіна.

Про це повідомив хотинський міський голова Андрій Дранчук у своєму Facebook.

«У нашій прекрасній Хотинської фортеці сталася дуже не приємна і вкрай аварійна ситуація. Так, відбувся частковий обвал на великій стіні. І цей обвал дуже суттєвий», — повідомив він.

За словами посадовця, постраждалих чи травмованих немає. Зараз команда Державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця» та працівники ДСНС обмежили доступ туристів поблизу аварійного місця.

Мер додав, в архітектурному заповіднику наразі фіксують всі руйнування та починають пошук фінансування на реставраційні роботи.

Користувачі у соцмережах поскаржилися, що зовнішні роботи у фортеці нібито не виконувалися, або виконувалися вкрай погано.

Раніше ми писали, що у Тараканівському форту на Рівненщині обвалилася частина стіни.

