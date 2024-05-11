У кількох містах пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Ворожа тактична авіація була активною на сході та півдні України.
У суботу, 11 травня, в Одесі, Кривому Розі та Сумах під час оголошеної масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи.
Повітряні сили України попереджали про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні.
"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" - йшлося у повідомленні.
У Telegram-каналі одеського видання “Думська” повідомили про вибух, який чули мешканці міста близько 16 години.
Приблизно в той самий час у Telegram-каналі "Суспільного" повідомили, що пролунав вибух у Сумах.
Трохи пізніше мешканці Кривого Рогу повідомили про звуки вибухів у деяких районах міста. Раніше повідомлялося про ракету, яка рухається в напрямку цього міста на Дніпропетровщині.
Місцева влада в Одесі та Сумах поки не повідомила про причину вибухів.
Начальник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул опублікував заспокійливе повідомлення.
"По вибуху, що чули. Без конкретики, але все нормально", - написав він.
Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські загарбники будуть й надалі завдавати масованих ракетних ударів по Україні, як мінімум до отримання всієї запланованої військової допомоги від США.
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