У кількох містах пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Ворожа тактична авіація була активною на сході та півдні України.

У суботу, 11 травня, в Одесі, Кривому Розі та Сумах під час оголошеної масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи.

Повітряні сили України попереджали про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні.

Повітряна тривога в Україні 11 травня

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" - йшлося у повідомленні.

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У Telegram-каналі одеського видання “Думська” повідомили про вибух, який чули мешканці міста близько 16 години.

Приблизно в той самий час у Telegram-каналі "Суспільного" повідомили, що пролунав вибух у Сумах.

Трохи пізніше мешканці Кривого Рогу повідомили про звуки вибухів у деяких районах міста. Раніше повідомлялося про ракету, яка рухається в напрямку цього міста на Дніпропетровщині.

Місцева влада в Одесі та Сумах поки не повідомила про причину вибухів.

Начальник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул опублікував заспокійливе повідомлення.

"По вибуху, що чули. Без конкретики, але все нормально", - написав він.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські загарбники будуть й надалі завдавати масованих ракетних ударів по Україні, як мінімум до отримання всієї запланованої військової допомоги від США.

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