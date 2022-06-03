У кількох населених пунктах Донеччини через бойові дії відсутнє водопостачання

У кількох населених пунктах Донеччини через бойові дії відсутнє водопостачання

Внаслідок обстрілів країни-агресорки Росії на частині Донеччини відсутнє водопостачання.

Вже понад двох тижнів без води залишилися мешканці Слов’янська та Дружківки. Частково без водопостачання залишився Краматорськ, Костянтинівка і Торецьк.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, зупинка водопостачання пов'язана з численними пошкодженнями ліній електропередач внаслідок бойових дій.

У четвер, 2 червня працівникам вдалося відновити лінії електропередач 110 кВ Слов’янська ТЕС - Миколаївка, а разом із ними і роботу насосних станцій 1-го та 2-го підйомів каналу "Сіверський Донець-Донбас".

Втім, для відновлення водопостачання на півночі області необхідно також відновити подавання електрики на насосні станції Другого Донецького водогону. Через постійні обстріли окупантів енергетики зараз не мають змоги розпочати ремонт.

"Ми прагнемо якнайшвидше повернути воду до жителів Донеччини, але все залежить від безпекової ситуації. З урахуванням постійних обстрілів такі перебої неминучі. Тому я вкотре закликаю всіх евакуюватись. Нормальні умови для життя в нашій області зараз неможливі", - наголосив очільник області.

Як повідомлялося, у маріупольців немає доступу до звичайної питної води. В окупованому місті зранку 3 червня місцеві мешканці вишикувалися у велику чергу за питною водою.

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