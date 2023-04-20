У кількох областях України оголошена повітряна тривога: названа причина

Повітряна тривога станом на 02:11 оголошена у Полтавській, Харківській, Луганській областях та автономній республіці Крим.

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, є загроза застосування ракет з балістичною траєкторією.

Наразі ця інформація не підтверджена офіційно.

Перебувайте в укриттях. Не нехтуйте особистою безпекою. Пам'ятайте про правило "двох стін".

Нагадаємо, що раніше противник атакував ударними дронами: на Сході знищили 10 з 11 "шахедів". Попри будь-які складнощі, Повітряні Сили ЗС України продовжують захищати повітряний простір нашої держави 24/7.