У кількох областях України оголошена повітряна тривога: названа причина

Чергова повітряна тривога озвучена у низці українських областей.
Повітряна тривога станом на 02:11 оголошена у Полтавській, Харківській, Луганській областях та автономній республіці Крим.
Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, є загроза застосування ракет з балістичною траєкторією.
Наразі ця інформація не підтверджена офіційно.
Перебувайте в укриттях. Не нехтуйте особистою безпекою. Пам'ятайте про правило "двох стін".
Нагадаємо, що раніше противник атакував ударними дронами: на Сході знищили 10 з 11 "шахедів". Попри будь-які складнощі, Повітряні Сили ЗС України продовжують захищати повітряний простір нашої держави 24/7.