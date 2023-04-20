Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У кількох областях України оголошена повітряна тривога: названа причина

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
24
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У кількох областях України оголошена повітряна тривога: названа причина

Триває повітряна тривога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Чергова повітряна тривога озвучена у низці українських областей.

Повітряна тривога станом на 02:11 оголошена у Полтавській, Харківській, Луганській областях та автономній республіці Крим. 

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, є загроза застосування ракет з балістичною траєкторією. 

Наразі ця інформація не підтверджена офіційно. 

Перебувайте в укриттях. Не нехтуйте особистою безпекою. Пам'ятайте про правило "двох стін". 

Нагадаємо, що раніше противник атакував ударними дронами: на Сході знищили 10 з 11 "шахедів". Попри будь-які складнощі, Повітряні Сили ЗС України продовжують захищати повітряний простір нашої держави 24/7. 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
24
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація