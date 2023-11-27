У кількох областях оголошена повітряна тривога: перебувайте в укриттях

На українців знову чекає неспокійна ніч.
У ніч проти 27 листопада 2023 року повітряна тривога охопила кілька областей в Україні.
Йдеться про Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку, Херсонську, Луганську області та автономну республіку Крим.
Як повідомили Повітряні Сили ЗСУ повітряна тривога оголошена через ракетну небезпеку.
Тому перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.
Водночас моніторингові канали повідомляють, що ворожі повітряні цілі були знищені, тому слід дочекатися відбою повітряної тривоги.
Читайте також: