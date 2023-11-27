Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У кількох областях оголошена повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1114
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У кількох областях оголошена повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Повітряна тривога поширилася на кілька областей. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

На українців знову чекає неспокійна ніч.

У ніч проти 27 листопада 2023 року повітряна тривога охопила кілька областей в Україні. 

Йдеться про Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку, Херсонську, Луганську області та автономну республіку Крим. 

Як повідомили Повітряні Сили ЗСУ повітряна тривога оголошена через ракетну небезпеку. 

Тому перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. 

Водночас моніторингові канали повідомляють, що ворожі повітряні цілі були знищені, тому слід дочекатися відбою повітряної тривоги. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1114
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація