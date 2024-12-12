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У Київській та ще кількох областях повітряна тривога: вперше за два дні атакують "Шахеди"

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У Київській та ще кількох областях повітряна тривога: вперше за два дні атакують "Шахеди"

Повітряна тривога 12 грудня

Мешканців закликали перебувати в укриттях.

У кількох областях України вдень 12 грудня лунає повітряна тривога. Нашу територію атакують "Шахеди". 

Про це повідомляють моніторингові канали.

Станом на 13:33 "почервоніли" такі області:

  • Київська
  • Полтавська
  • Чернігівська
  • Сумська
  • Харківська

Повітряні сили України інформують про рух ворожих БпЛА:

  • на Сумщині, курс — західний/південно-західний;
  • на північному сході Полтавщини, курс — південний/південно-західний.

"Увага! м.Полтава! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з півночі!", — додали у ПСУ.

Згодом загроза додалася і для Черкаської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА попередили й мешканців Київської області.

"Миргород (Полтавщина)! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з півночі", — повідомили у Повітряних силах.

Раніше колишній речник ПСУ Юрій Ігнат зазначав, що в Україні дві доби минуло без ворожих дронів.

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