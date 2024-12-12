У Київській та ще кількох областях повітряна тривога: вперше за два дні атакують "Шахеди"

Мешканців закликали перебувати в укриттях.
У кількох областях України вдень 12 грудня лунає повітряна тривога. Нашу територію атакують "Шахеди".
Про це повідомляють моніторингові канали.
Станом на 13:33 "почервоніли" такі області:
- Київська
- Полтавська
- Чернігівська
- Сумська
- Харківська
Повітряні сили України інформують про рух ворожих БпЛА:
- на Сумщині, курс — західний/південно-західний;
- на північному сході Полтавщини, курс — південний/південно-західний.
"Увага! м.Полтава! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з півночі!", — додали у ПСУ.
Згодом загроза додалася і для Черкаської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
Про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА попередили й мешканців Київської області.
"Миргород (Полтавщина)! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з півночі", — повідомили у Повітряних силах.
Раніше колишній речник ПСУ Юрій Ігнат зазначав, що в Україні дві доби минуло без ворожих дронів.
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