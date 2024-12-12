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У кількох областях скасували відключення світла: де не діятимуть графіки

У кількох областях скасували відключення світла: де не діятимуть графіки

Відключення світла в Україні Фото: ТСН

Це зроблено за вказівкою "Укренерго".

У декількох областях України скасували знеструмлення на 12 грудня. Графіки відключення світла не діятимуть.

Про це повідомляють місцеві обленерго.

Зокрема, не обмежуватимуть постачання у таких областях:

  • Львівська;
  • Івано-Франківській області;
  • Закарпатській області;
  • Волинська.

Зауважимо, що графіки не застосовувалися у цих регіонах і 10 та 11 грудня.

Раніше у ДТЕК пояснили, чому на заході України скасували знеструмлення, а в інших регіонах ні. На це впливає як виробництво електроенергії, так і цілісність електромереж.

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