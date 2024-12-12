У кількох областях скасували відключення світла: де не діятимуть графіки

Це зроблено за вказівкою "Укренерго".
У декількох областях України скасували знеструмлення на 12 грудня. Графіки відключення світла не діятимуть.
Про це повідомляють місцеві обленерго.
Зокрема, не обмежуватимуть постачання у таких областях:
- Львівська;
- Івано-Франківській області;
- Закарпатській області;
- Волинська.
Зауважимо, що графіки не застосовувалися у цих регіонах і 10 та 11 грудня.
Раніше у ДТЕК пояснили, чому на заході України скасували знеструмлення, а в інших регіонах ні. На це впливає як виробництво електроенергії, так і цілісність електромереж.
Читайте також:
- У Харкові оголосили підвищений рівень небезпеки
- Цьогорічна осінь увійшла до трійки найтепліших в історії Києва
- Чи буде зима в Україні: синоптики зробили прогноз із сюрпризом
Читайте також: