У кількох областях України оголошена повітряна тривога: не нехтуйте особистою безпекою

Сирена лунає у кількох областях.
У ніч на 20 березня 2023 року у низці українських областей пролунала повітряна тривога.
Зокрема, йдеться про Луганську, Запорізьку, Донецьку області та автономну республіку Крим. Нині невідомо, що стало причиною оголошення повітряної тривоги.
Пізніше з'явилася інформація про вибухи у Краматорську, що на Донбасі. Наразі ця інформація перевіряється.
Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях, не забувайте про правило "двох стін", слідкуйте за повідомленнями офіційної влади.
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