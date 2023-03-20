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У кількох областях України оголошена повітряна тривога: не нехтуйте особистою безпекою

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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У кількох областях України оголошена повітряна тривога: не нехтуйте особистою безпекою

Фото: pixabay.com

Сирена лунає у кількох областях.

У ніч на 20 березня 2023 року у низці українських областей пролунала повітряна тривога.

Зокрема, йдеться про Луганську, Запорізьку, Донецьку області та автономну республіку Крим. Нині невідомо, що стало причиною оголошення повітряної тривоги. 

Пізніше з'явилася інформація про вибухи у Краматорську, що на Донбасі. Наразі ця інформація перевіряється. 

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях, не забувайте про правило "двох стін", слідкуйте за повідомленнями офіційної влади. 

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Перегляди
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