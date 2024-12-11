У кількох областях України скасували відключення світла: де не діятимуть графіки

Відключення світла у цих регіонах наразі не очікується.

У кількох областях України сьогодні, 11 грудня, скасували графіки погодинного відключення електроенергії. Їх не застосовуватимуть, зокрема, у Львівській, Івано-Франківській, Волинській та Закарпатській областях.

Про це повідомляють місцеві обленерго.

Водночас енергетики нагадують, що ситуація може змінитися через російські обстріли та зниження температури.

Нагадаємо, в Україні 11 грудня також будуть діяти графіки відключення світла. Обмеження споживання діятимуть від 07:00 до 22:00.

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