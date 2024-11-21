В Україні запроваджують аварійні та екстрені відключення світла: деталі

У четвер, 21 листопада, за командою НЕК "Укренерго" у кількох областях застосовані аварійні відключення світла.

Про це повідомили на сайтах обленерго.

"На Житомирщині застосовано аварійні відключення електроенергії", - повідомили на сайті обленерго.

Втім, причин відключень там не називають. Зауважимо, що в області від 07:00 також діють графіки вимкнень електроенергії.

"За вказівкою НЕК "Укренерго" о 07:08 на Сумщині введено спеціальні графіки аварійних відключень для першої черги", - повідомили "Сумиобленерго".

У ДТЕК також повідомили, що від 07:30 застосовуються екстрені відключення світла у Києві, на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.

Пізніше стало відомо, що аварійні відключення світла запроваджують в інших областях. Зокрема, Миколаївській, Чернігівській тощо. Детальніше про графіки можна дізнатися на сторінках обленерго.