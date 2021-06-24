У кількох районах Чернігівської області знову палають ліси: де горіло

У кількох районах Чернігівської області знову палають ліси: де горіло

Протягом минулої доби рятувальники гасили шість пожеж в Чернігівській області.

У Чернігівській області знову почали горіти ліси. У середу, 23 червня, загорілася суха трава у "Чернігіврайагролісгосп". Загалом протягом минулої доби рятувальники ліквідували в області шість пожеж.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС області.

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Відомо, що пожежа сталася біля села Дніпровське Чернігівського району. Там на території ДП “Чернігіврайагролісгосп” загорівся настил в лісі на площі 2 га.

У ДСНС кажуть, що пожежу призвело необережне поводження з вогнем невідомої особи.

Крім того, також на площі 0,5 га горіла суха трава на відкритій території біля села Городище Ніжинського району та неподалік села Киселівка Чернігівського району вогонь пройшов площу у 0,3 га.

Також учора біля села Малійки Чернігівського району на відкритій загорілося сміття на площі 0,01 га.

Нагадаємо, у четвер, 24 червня, в Україні синоптики прогнозують вдень до 31-36°, на півдні країни місцями 26-29°. Рятувальники попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Крім того, висока температура повітря може нашкодити організму, а щоб цього уникнути слід дотримуватися низки рекомендацій.

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