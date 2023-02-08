У кількох регіонах України 9 лютого у першій половині дня не вимикатимуть світло

В Одеській області і надалі складна ситуація з електрикою.

У четвер, 9 лютого, у Києві, Дніпропетровській та Київській областях не вимикатимуть світла від 10:00 до 15:00.

Про це повідомили у ДТЕК.

У компанії повідомили, що "Укренерго" надало достатні ліміти, щоб в Києві та ще двох областях у першій половині дня не вимикати електрику.

"Такі ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Встановлені ліміти також дозволяють не обмежувати електропостачання з 10:00 по 15:00. Але, у разі підвищеного навантаження в цей час можуть застосовуватись стабілізаційні відключення згідно з графіком", - наголосили у ДТЕК.

В енергетичній компанії також повідомили, що в Одеській області через аварію і надалі складна ситуація із електропостачанням.

Нагадаємо, "Укренерго" аносувало зміни у графіку відключень світла у кожному регіоні після замірів електроспоживання. Під час цього весь день не вимикатимуть світло. Там запевняють, що заміри електроенергії дозволять скоригувати обсяги лімітів для кожної області і забезпечити більш рівномірний розподіл.

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