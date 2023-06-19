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У кількох українських областях оголошена повітряна тривога: названа причина

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У кількох українських областях оголошена повітряна тривога: названа причина

Кілька українських областей "почервоніли" / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває чергова неспокійна ніч для України.

Запорізька, Дніпропетровська, Донецька області – ракетна небезпека. Зафіксовано рух БпЛА невстановленого типу (Імовірно Shahed). Напрямок руху – Північно-Західний (може змінюватись).

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах. 

У Сумській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та автономній республіці Крим оголошена повітряна тривога. 

Моніторингові канали також поширили інформацію про рух безпілотників. 

Також пізніше з'явилася інформація про небезпеку для інших областей.

"Одеська, Миколаївська області – ракетна загроза!", - повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. 

У відповідних областях також оголосили повітряну тривогу. 

Нагадаємо, що, згідно з повідомленням ЗМІ, у Херсоні пролунали вибухи

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