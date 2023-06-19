У кількох українських областях оголошена повітряна тривога: названа причина

Триває чергова неспокійна ніч для України.
Запорізька, Дніпропетровська, Донецька області – ракетна небезпека. Зафіксовано рух БпЛА невстановленого типу (Імовірно Shahed). Напрямок руху – Північно-Західний (може змінюватись).
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
У Сумській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та автономній республіці Крим оголошена повітряна тривога.
Моніторингові канали також поширили інформацію про рух безпілотників.
Також пізніше з'явилася інформація про небезпеку для інших областей.
"Одеська, Миколаївська області – ракетна загроза!", - повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
У відповідних областях також оголосили повітряну тривогу.
Нагадаємо, що, згідно з повідомленням ЗМІ, у Херсоні пролунали вибухи.
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