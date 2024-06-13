У кількох українських областях оголошена повітряна тривога: у чому причина

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.
Про це у повідомленні у соціальних мережах інформують Повітряні Сили ЗСУ.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога оголошена у Херсонській та Харківській областях.
Раніше повітряна тривога була оголошена у Луганській області та Криму.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни заявили про "захоплення" сіл, яких на карті не існує! Розбір фронтової мапи
Нагадаємо, як повідомив 12 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, російська армія свої основні зусилля зосереджує на Покровському та Курахівському напрямках фронту. На Харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, а у Вовчанську противник "загруз".
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