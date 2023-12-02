У кількох українських областях оголосили повітряну тривогу: у передмісті Дніпра пролунали вибухи

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
У ніч проти 2 грудня 2023 року у низці українських областей оголосили повітряну тривогу.
Зокрема, сирена лунає у Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях.
"Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька області – ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ у соціальних мережах.
Водночас за кілька хвилин по тому у передмісті Дніпра пролунали вибухи.
Про це інформує Суспільне у соціальних мережах.
Перебувайте в укриттях! Не нехтуйте особистою безпекою.
Як повідомлялося, раніше РФ вдарила ракетою по Кривому Розі. Минулося без жертв. Наслідки атаки наразі уточнюються.