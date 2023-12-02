У кількох українських областях оголосили повітряну тривогу: у передмісті Дніпра пролунали вибухи

У ніч проти 2 грудня 2023 року у низці українських областей оголосили повітряну тривогу.

Зокрема, сирена лунає у Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях.

"Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька області – ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ у соціальних мережах.

Водночас за кілька хвилин по тому у передмісті Дніпра пролунали вибухи.

Про це інформує Суспільне у соціальних мережах.

Перебувайте в укриттях! Не нехтуйте особистою безпекою.

Як повідомлялося, раніше РФ вдарила ракетою по Кривому Розі. Минулося без жертв. Наслідки атаки наразі уточнюються.

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