Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
572
Час на прочитання
1 хв

У Києві та кількох областях оголошена повітряна тривога: є загроза БпЛА

Через ризик удару безпілотниками мешканцям «червоних» областей слід перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога

У Києві та декількох областях зранку 2 вересня оголошена повітряна тривога. Є загроза ударних БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

«М. Київ — загроза застосування ударних БпЛА», — додали у ПС ЗСУ.

Станом на 09:23 «почервоніли» такі області:

  • Київська (Вишгородський, Бучанський, Фастівський райони)

  • Чернігівська (Чернігівський, Корюківський, Новгород-Сіверський, Ніжинський райони)

  • Сумська (Роменський, Конотопський, Шосткинський, Сумський райони)

У Повітряних силах повідомляють про курс ворожих дронів:

  • Група БпЛА — через Сумщину.

  • Київщина: БпЛА — курсом на Вишгород, Димер, Гостомель, Бучу.

Близько 09:30 з’явилися повідомлення, що у Києві працює ППО. Мешканці столиці повідомляють про гучні звуки.

Нагадаємо, у ніч проти 2 вересня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами. Повідомлялося про:

  • Загрозу застосування ударних БпЛА для Одеської області (Татарбунарський р-н).

  • Групи ударних БпЛА на сході Сумщини, курс на захід.

  • Групи ворожих ударних БпЛА знаходяться у Татарбунарському районі Одеської області;

  • Ворожі БпЛА з Сумщини зайшли на Полтавщину, вектор рух Лубни.

  • Загрозу застосування ударних БпЛА для Київської області (Бориспільський р-н).

572
