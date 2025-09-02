- Дата публікації
У Києві та кількох областях оголошена повітряна тривога: є загроза БпЛА
Через ризик удару безпілотниками мешканцям «червоних» областей слід перебувати в укриттях.
У Києві та декількох областях зранку 2 вересня оголошена повітряна тривога. Є загроза ударних БпЛА.
Про це повідомляють моніторингові канали.
«М. Київ — загроза застосування ударних БпЛА», — додали у ПС ЗСУ.
Станом на 09:23 «почервоніли» такі області:
Київська (Вишгородський, Бучанський, Фастівський райони)
Чернігівська (Чернігівський, Корюківський, Новгород-Сіверський, Ніжинський райони)
Сумська (Роменський, Конотопський, Шосткинський, Сумський райони)
У Повітряних силах повідомляють про курс ворожих дронів:
Група БпЛА — через Сумщину.
Київщина: БпЛА — курсом на Вишгород, Димер, Гостомель, Бучу.
Близько 09:30 з’явилися повідомлення, що у Києві працює ППО. Мешканці столиці повідомляють про гучні звуки.
Нагадаємо, у ніч проти 2 вересня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами. Повідомлялося про:
Загрозу застосування ударних БпЛА для Одеської області (Татарбунарський р-н).
Групи ударних БпЛА на сході Сумщини, курс на захід.
Групи ворожих ударних БпЛА знаходяться у Татарбунарському районі Одеської області;
Ворожі БпЛА з Сумщини зайшли на Полтавщину, вектор рух Лубни.
Загрозу застосування ударних БпЛА для Київської області (Бориспільський р-н).