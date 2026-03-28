В Україні скасовують частину електричок: які рейси і де не курсуватимуть

У кількох областях України тимчасово скасують деякі електрички. Приміські поїзди тимчасово не курсуватимуть через ремонтні роботи на Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Прикарпатті та Тернопільщині.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниця: приміські поїзди».

«Здійснюємо планову технічну „профілактику“ рухомого складу на частині приміських напрямків», — наголосили у компанії.

Дати планових робіт

Низка поїздів проходитимуть планові ремонти:

28 березня

№6242 Гребінка — Бахмач

№6934/6548 Бахмач — Ромни — Ромодан

29 березня

№6541/6542 Ромодан — Ромни — Ромодан

№6543/6931 Ромодан — Ромни — Бахмач-Пасажирський

№6245 Бахмач-Пасажирський — Гребінка.

30 березня

№6404/6403 Івано-Франківськ — Яремче — Івано-Франківськ.

Альтернативний рейс у цьому напрямку –№6402/6401 Івано-Франківськ — Ворохта — Івано-Франківськ.

31 березня — 3 квітня

№6277/6270 Тернопіль — Чортків — Тернопіль:

з Тернополя: 31 березня, 1, 2 квітня;

із Чорткова: 1 — 3 квітня

Як повідомлялося, через постійні обстріли РФ «Укрзалізниця» запроваджує нові правила безпеки. У компанії наголошують, що зміни спрямовані на підвищення рівня захисту у дорозі. Зокрема, якщо існуватиме небезпека обстрілу, пасажирів будуть евакуювати з вагонів.

В «УЗ» пояснюють, що зупинка потяга триватиме, доки остаточно не мине загроза. Водночас начальник пасажирського поїзда Олександр Пирожков каже, що провідники не мають права примусово виводити пасажирів із вагонів під час евакуації, навіть якщо існує пряма загроза їхньому життю.

