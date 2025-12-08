ТСН у соціальних мережах

У кількох регіонах аварійні відключення світла: де саме і скільки триватимуть

Наразі відомо, що аварійні відключення були оголошені в Харківській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Аварійні відключення 8 грудня

Аварійні відключення 8 грудня / © ТСН.ua

В кількох регіонах України сьогодні ввечері, 8 грудня, запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це передає «Укренерго».

Причина посилення обмежень — наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак

Попередньо оприлюднені графіки відключень у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Про які саме регіони йдеться, «Укренерго» не уточнює.

Проте місцеві обленерго повідомляють, що аварійні відключення були оголошені в Харківській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській області. Також аварійні відключення світла для промисловості запровадили у Запорізькій області, повідомили в обленерго.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Тоді з’являться нові графіки планових відключень. Їх можна буде подивитися на сайтах обленерго вашого регіону та ДТЕК. Також графіки відключень публікують пресслужби місцевих територіальних громад та більшість голів ОВА у своїх соцмережах.

Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Нагадаємо, експерт дав поради, як вижити в Україні без газу, світла та води.

