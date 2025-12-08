- Дата публікації
У кількох регіонах аварійні відключення світла: де саме і скільки триватимуть
Наразі відомо, що аварійні відключення були оголошені в Харківській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях.
В кількох регіонах України сьогодні ввечері, 8 грудня, запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Про це передає «Укренерго».
Причина посилення обмежень — наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак
Попередньо оприлюднені графіки відключень у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Про які саме регіони йдеться, «Укренерго» не уточнює.
Проте місцеві обленерго повідомляють, що аварійні відключення були оголошені в Харківській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській області. Також аварійні відключення світла для промисловості запровадили у Запорізькій області, повідомили в обленерго.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Тоді з’являться нові графіки планових відключень. Їх можна буде подивитися на сайтах обленерго вашого регіону та ДТЕК. Також графіки відключень публікують пресслужби місцевих територіальних громад та більшість голів ОВА у своїх соцмережах.
Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.
