ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
2 хв

У кількох регіонах України аварійні відключення: енергетики повідомили про ситуацію

В енергосистемі України станом на ранок 25 березня зберігається напружена ситуація через обстріли та пошкодження інфраструктури.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Енергетика

Енергетика / © ТСН.ua

В кількох регіонах України вранці 25 березня частина споживачів залишилася без електропостачання через наслідки атак РФ. Йдеться про Одеську, Полтавську, Сумську, Харківську та Чернігівську області.

Про це інформує Міненерго.

Що відбувається в енергетиці України

Удари РФ по енергетичній інфраструктурі призвели до локальних відключень світла. Наразі фахівці працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх споживачів.

Окремо повідомляється про наслідки удару по енергетичному об’єкту «Хмельницькобленерго». У результаті атаки один із працівників підприємства отримав поранення, йому надають необхідну медичну допомогу.

Найбільш складною ситуація залишається у Чернігівській області. Там через серію повторних обстрілів пошкоджено обладнання. Запроваджені погодинні графіки відключень електроенергії. Обмеження діятимуть доти, доки не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми.

Енергетики закликають українців до економії електрики, особливо у пікові години — вранці та ввечері. Це допоможе зменшити навантаження на мережу та пришвидшити її відновлення.

Удари РФ по енергетиці — останні новини

Через російські атаки в ніч проти 25 березня в Чернігові близько 150 тисяч абонентів залишилися без електропостачання Було пошкоджено енергооб’єкта. За даними «Чернігівобленерго», знеструмлення торкнулося міста Чернігів та Чернігівського району. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, але їх темпи залежать від безпекової ситуації в регіоні.

Перебої з електропостачанням після атаки російських БпЛА 24 березня виникли на Тернопільщині. Зафіксовані влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури та адміністративну будівлю в регіоні. За даними місцевої влади, загоряння, що виникли після ударів, оперативно ліквідували рятувальники.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie