У кількох регіонах України аварійні відключення: енергетики повідомили про ситуацію

Енергетика / © ТСН.ua

Реклама

В кількох регіонах України вранці 25 березня частина споживачів залишилася без електропостачання через наслідки атак РФ. Йдеться про Одеську, Полтавську, Сумську, Харківську та Чернігівську області.

Про це інформує Міненерго.

Що відбувається в енергетиці України

Удари РФ по енергетичній інфраструктурі призвели до локальних відключень світла. Наразі фахівці працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх споживачів.

Реклама

Окремо повідомляється про наслідки удару по енергетичному об’єкту «Хмельницькобленерго». У результаті атаки один із працівників підприємства отримав поранення, йому надають необхідну медичну допомогу.

Найбільш складною ситуація залишається у Чернігівській області. Там через серію повторних обстрілів пошкоджено обладнання. Запроваджені погодинні графіки відключень електроенергії. Обмеження діятимуть доти, доки не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми.

Енергетики закликають українців до економії електрики, особливо у пікові години — вранці та ввечері. Це допоможе зменшити навантаження на мережу та пришвидшити її відновлення.

Удари РФ по енергетиці — останні новини

Через російські атаки в ніч проти 25 березня в Чернігові близько 150 тисяч абонентів залишилися без електропостачання Було пошкоджено енергооб’єкта. За даними «Чернігівобленерго», знеструмлення торкнулося міста Чернігів та Чернігівського району. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, але їх темпи залежать від безпекової ситуації в регіоні.

Реклама

Перебої з електропостачанням після атаки російських БпЛА 24 березня виникли на Тернопільщині. Зафіксовані влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури та адміністративну будівлю в регіоні. За даними місцевої влади, загоряння, що виникли після ударів, оперативно ліквідували рятувальники.