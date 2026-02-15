"Укрзалізниця" повідомляє про зміни у розкладі поїздів

Укрзалізниця

Через підвищений рівень ризику на окремих залізничних напрямках, деякі поїзди 15 лютого курсують з обмеженнями або замінюються автобусним сполученням.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» у Telegram.

Сумщина: на регіональних маршрутах поїзди наразі ходять лише до/з Конотопа. Пасажири, які прямують далі на північ, можуть скористатися приміськими потягами або автобусами, організованими залізницею.

Харківщина: ділянка між Лозовою, Барвінковим та Краматорськом залишається небезпечною для руху поїздів. На цьому напрямку перевезення пасажирів здійснюють автобуси «Проліски», що замінюють потяги.

Запорізький регіон: тут посилено заходи безпеки на залізниці. Деякі рейси все ще проходять до/з Запоріжжя, проте пасажирам радять уважно слухати вказівки працівників вокзалів та поїзних бригад.

Укрзалізниця також нагадує про наявність у мобільному додатку у розділі «Часті питання» детальної пам’ятки з алгоритмом дій у разі загрози атаки. Рекомендується мати цю інформацію під рукою для безпеки під час подорожі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що «Укрзалізниця» змінила маршрути низки приміських поїздів у Харківській та Дніпропетровській областях через пошкодження інфраструктури.