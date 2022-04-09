"У кількості до 10 штук": в РФ, щоб не було паніки, тіла загиблих відправляють додому невеликими партіями впродовж кількох місяців

"У кількості до 10 штук": в РФ, щоб не було паніки, тіла загиблих відправляють додому невеликими партіями впродовж кількох місяців

Доставка тіл у Кострому проходитиме двічі на місяць протягом ще 3-4 місяців.

В Росії вирішили не шокувати населення великими втратами в результаті "спецоперації" в Україні, тож тіла загиблих окупантів будуть відправляти додому невеликими партіями.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"З метою уникнення паніки та протестів серед громадян Російської Федерації тіла загиблих на Україні військовослужбовців 331 парашутно-десантного полку (в/ч 71211, Кострома) зі складу 98 парашутно-десантної дивізії (в/ч 65451, Іваново) привозять додому невеликими партіями. Наприкінці березня цього року у Кострому було доставлено тіло загиблого командира полку та ще шістьох військовослужбовців. Наступна партія тіл загиблих військовослужбовців очікується у середині квітня цього року у кількості до 10 штук", - розповів Цимбалюк.

За його інформацією, у 331 парашутно-десантному полку загинуло понад 100 військовослужбовців, зокрема 29 офіцерів. Доставка тіл у Кострому проходитиме двічі на місяць протягом ще 3-4 місяців.

Нагадаємо, що окупанти скаржаться на проблеми з тиловим забезпеченням під час перебування на території України. Вони страждають від недоїдання і обморожень.