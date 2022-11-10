У кінотеатрах вийде україно-італійська комедія "Коза Ностра. Мама їде", яку дознімали у Києві під час війни

FILM.UA представляє офіційний трейлер україно-італійської сімейної комедії з українкою в головній ролі Ірмою Вітовською. Влада Коза покаже життя італійської мафії зсередини. Фільм "Коза Ностра. Мама їде" покажуть у кіно з 1 грудня 2022 року.

Авторка ідеї фільму та режисерка монтажу трейлеру Анастасія Лодкіна розповіла, що дознімати фільм в Києві прийшлося під час повномасштабної війни.

"Під час виробництва фільму Ірма Вітовська пережила пригоди не менші, ніж її героїня Влада Коза. Наприклад, вона їхала зніматись в Італію на місяць, але через пандемію застрягла там на цілих три. За цей час режисер Джованні Дота та італійські актори, з якими Ірма не тільки працювала, але й відсиджувала карантин у готелі – стали справжньою україно-італійською сім’єю. А дознімали фільм в Києві під час великої війни. Ми подолали великий шлях за 5 років виробництва фільму. І кожного, хто прийде в кінотеатр, щоб отримати задоволення та підтримати наш фільм, ми вважатимемо за рідних. Бо глядач українського кіно – то наша сім’я!", — розказала Лодкіна.

Офіційний трейлер фільму дивиться за цим посиланням.

"Коза Ностра. Мама їде" — це саме той ковток свіжого повітря, який так необхідний нам усім зараз. Ми переконані, що завдяки виходу цього теплого та атмосферного фільму українці вкотре згадають про непереможність української нації. Ще б пак, хіба будь-яка інша жінка наважилася б на таку сумнівну пригоду? У цьому наша сила і ключ до перемоги", — керівниця напрямку кінотеатральної дистрибуції FILM.UA Distribution Надія Коротушка.

Головна героїня сімейної комедії Влада Коза, яку блискуче зіграла Ірма Вітовська, зануриться з головою у конфлікти сицилійських мафіозі та завдяки своїй винахідливості впорається з усіма проблемами: розкладе по поличках не тільки випрані речі, а й забуті образи, знайде підхід до кожного з дітей боса мафії, а ще нагодує смачним українським борщем. І все це відбуватиметься під запальну музику "ДахаБраха", яка так личить темпераменту героїні.

Про що кінострічка

Головна героїня фільму Влада Коза продає свій дім у Карпатах та летить до сонячної Сицилії, щоб жити з донькою та допомагати в догляді за онуком. Та виявляється, приїзду мами ніхто не чекав… Після сварки з донькою Влада випадково опиняється на віллі колись могутнього італійського мафіозі дона Фредо, нині вдівця, який переживає глибокі кризи – особистісну, сімейну та фінансову. Влада влаштовується прибиральницею, але стає порятунком цього дому: мамою для дітей дона Фредо та реформаторкою дотепер старої, неефективної та, головне, негуманної мафії.

Генеральний медіапартнер проєкту в Україні телеканал 1+1. Інформаційні партнери фільму: онлайн-журнал “Українки” та жіночий журнал Marie Claire. Слідкуйте за новинами проєкту в соціальних мережах FILM.UA Distribution: Facebook та Instagram.

Фільм створено FILM UA Production (Україна), Pepito Produzioni та Rai Cinema (Італія) за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснюють FILM.UA Distribution та Кіноманія.