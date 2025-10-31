- Дата публікації
"У кінці лютого в України закінчаться гроші": тривожний прогноз The Economist
Через затримки у фінансуванні та санкційних заходах Україна може опинитися на межі катастрофи.
Україна може зіткнутися з тим, що наприкінці лютого 2026 року у неї закінчаться гроші. Dже до кінця року військові витрати України складатимуть близько 360 млрд доларів.
Про це пише видання The Economist.
«Україна стикається з жорстокою грошовою кризою. Якщо нічого не зміниться, у кінці лютого в неї закінчаться гроші», — йдеться у публікації.
На тлі цих подій саме Європа повинна шукати кошти на те, аби допомогти Україні вистояти у боротьбі, вважають аналітики The Economist. Це може відіграти важливу роль не тільки щодо можливостей України продовжувати боротьбу з Росією, а й для зміцнення позицій Європи.
Європі необхідно «усвідомити власну силу», і припинити уникати фінансового суперництва з Росією. Її військовий бюджет уже в чотири рази більший за російський — її економіка вдесятеро більша. Замість того, щоб уникати фінансового суперництва з Кремлем, Європа повинна прийняти його — і виграти війну», — зазначає видання.
Нагадаємо, раніше очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що союзники мають рішуче підтримувати Україну, а також і назвав прийдешню зиму «вирішальною».