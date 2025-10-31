ТСН у соціальних мережах

981
1 хв

"У кінці лютого в України закінчаться гроші": тривожний прогноз The Economist

Через затримки у фінансуванні та санкційних заходах Україна може опинитися на межі катастрофи.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Вартість бойових дій велика

Вартість бойових дій велика / © Associated Press

Україна може зіткнутися з тим, що наприкінці лютого 2026 року у неї закінчаться гроші. Dже до кінця року військові витрати України складатимуть близько 360 млрд доларів.

Про це пише видання The Economist.

«Україна стикається з жорстокою грошовою кризою. Якщо нічого не зміниться, у кінці лютого в неї закінчаться гроші», — йдеться у публікації.

На тлі цих подій саме Європа повинна шукати кошти на те, аби допомогти Україні вистояти у боротьбі, вважають аналітики The Economist. Це може відіграти важливу роль не тільки щодо можливостей України продовжувати боротьбу з Росією, а й для зміцнення позицій Європи.

Європі необхідно «усвідомити власну силу», і припинити уникати фінансового суперництва з Росією. Її військовий бюджет уже в чотири рази більший за російський — її економіка вдесятеро більша. Замість того, щоб уникати фінансового суперництва з Кремлем, Європа повинна прийняти його — і виграти війну», — зазначає видання.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що союзники мають рішуче підтримувати Україну, а також і назвав прийдешню зиму «вирішальною».

981
