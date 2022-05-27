У Кирилівці окупанти обрали "головою" сепаратистку, а в Бердянську "крутять" пропаганду: ситуація на Запоріжжі

Загарбники збільшили кількість обстрілів в Запоріжській області та намагаються встановити свій лад на тимчасово захоплених територіях.

Окупанти призначили гауляйтером Кирилівської громади відому мелітопольську сепаратистку Катерину Уманець, а Бердянськ під'єднали до трьох російських радіостанцій, на яких щогодини лунає російська пропаганда.

Про ситуацію на Запоріжжі повідомила обласна військова адміністраці.

Російські війська збільшили кількість обстрілів підрозділів українських військ, ведуть повітряну розвідку, та здійснюють інженерне обладнання позицій. Також окупанти посилюють угруповання шляхом перекидання резервних підрозділів.

26 травня у першій половині дня загарбники обстріляли житловий сектор Комишувахи, є пошкоджені будинки. Одночасно окупанти обстріляли село Новояковлівку. Там постраждало двоє мешканців і також пошкоджено житлові будинки.



Так, в Оріхові через артобстріл горів житловий будинок з літньою кухнею, гаражем та автомобілем Citroen.

Також в Оріхові сталося займання ще одного житлового будинку на площі 120 кв.м., дах гаража, поряд прибудована котельня та легковий автомобіль Mercedes- Benz.

Крім того, пожежники гасили житловий будинок на площі 100 кв.м. та господарчу будівлю на площі 30 кв.м. і складські приміщення на площі 600 кв.м. Внаслідок останньої пожежі пошкоджено вантажний самоскид, знищено приблизно 400 т. насіннєвого гороху та 2 тракторні причепи.



Місто Оріхів продовжує тримати оборону. Попри регулярні обстріли, комунальники ремонтують пошкодження, волонтери привозять до міста їжу та ліки, а місцеві латають понівечені будинки та доглядають господарство. З початку війни у місті було пошкоджено понад 200 будинків, а 20 людей померли через російські обстріли.

У Гуляйполі внаслідок артобстрілу горіла господарча споруда.

Група розмінування у полі за селом Степне вилучила та знешкодила залишки трьох реактивних снарядів “Град” сучасного виробництва.



Кримські інженери під'єднали Бердянськ до трьох російських радіостанцій. Крім цього, в ефірі радіо "Крим" кожну годину розповідають новини окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, які пропаганди називають “визволеними”.

У зв'язку із захопленням відділень Ощадбанку, у Бердянську почали поширюватися чутки, що інші українські банки працюватимуть у місті лише до 1 червня. Проте керівництво фінустанов запевнило, що відділення продовжуватимуть свою роботу поки буде така можливість.



Окупанти призначили гауляйтером Кирилівської громади відому мелітопольську сепаратистку Катерину Уманець. У 2017 році проти неї було порушено кримінальну справу за держзраду. З 2014 року вона переховувалась у Москві, нещодавно повернулася до Мелітополя.



Минулої доби за порушення правил комендантської години затримано та доставлено до підрозділів поліції 10 осіб, з них 7 чоловіків та 3 жінки. До регіональних територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки передано 3 чоловіків, яким вручено повістки.

"І наостанок про обіцянки-цяцянки російських окупантів. На своїх пропагандистських ресурсах загарбники обіцяють розробити систему субсидій для фермерів, створити нову систему податків, постачання продукції та сировини, а також повідомляють, що Запорізька та Херсонська області перейдуть на російські автомобільні номери", - підсумували в ОВА.

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