У Кирилівці п'яний чоловік зарізав спортсмена: конфлікт нібито виник через мову

У Кирилівці п'яний чоловік зарізав спортсмена: конфлікт нібито виник через мову

Як повідомив батько загиблого, на хлопця напав мешканець Луганська, якому начебто не сподобалася українська мова загиблого.

У курортній Кирилівці Запорізької області вбили 26-річного чемпіона з джиу-джитсу Миколи Балабатька.

Про це інформує "РІА Мелітополь", а також розповів у Facebook батько загиблого Олег Балабатько.

За його словами, на хлопця напав п'яний чоловік, якому нібито не сподобалось українська мова Миколи. Мешканець окупованого Луганська покликав хлопця на вулицю, щоб вирішити питання силою. Микола був чемпіоном з джиу-джитсу і не сумнівався у своїх силах, тож погодився. Зловмисник завдав спортсмену удару просто в серце. Правоохоронці, які прибули на місце, намагалися його реанімувати, але хлопець помер.

Загиблий був єдиним сином відомого бізнесмена, радника президента з питань рекреації та туризму, власника готелю "Перлина прибою" у Кирилівці Олега Балабатька.

У поліції Запорізької області поки що не прокоментували цей інцидент.

Нагадаємо, що у Запоріжжі в одному з елітних ресторанів 28 жовтня зарізали 25-річного чоловіка. Ще одного пораненим знайшли неподалік закладу.

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