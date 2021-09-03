У Кирилівці прикордонники знайшли на пляжі схованку з гранатами, патронами і тротилом (фото)

Небезпечні для життя людей предмети відправили на експертизу.
У курортній Кирилівці правоохоронці виявили цілий склад вибухівки та боєприпасів.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
Як з'ясувалося, небезпечні для життя людей предмети прикордонники знайшли на береговій лінії недалеко від однієї з баз відпочинку. У схованці лежали 83 патрона калібру 5,45 мм, 48 патронів калібру 9 мм, три гранати Ф-1, шість електродетонаторів, 0,6 кілограм тротилу і дві запальні трубки.
“На місце виявлення схованки було викликано співробітників ДСНС та Національної поліції, а також до їх прибуття забезпечено охорону небезпечної знахідки. Тривають перевірочні заходи”, — відмітили в пресслужбі ДПС.
Нагадаємо, що в Калуші Івано-Франківської області внаслідок вибуху гранати загинув чоловік. Інцидент стався у квартирі п'ятиповерхівки.