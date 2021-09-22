У Кіровоградській області боржниками за водопостачання займуться колектори

Колектори працюватимуть в межах законодавства.

В Кіровоградській області борги за водопостачання з людей стягуватимуть колектори.

Про це "Суспільному" розповів генеральний директор підприємства "Дніпро-Кіровоград" Роман Ілик. Укласти договір з колекторською компанією планують у жовтні, нині триває тендер.

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За його словами, вартість договору на послуги складає майже 4 мільйони гривень.

"Ми змушенні звертатись щодо співпраці до колекторських компаній, тому що наші дії, рішення суддів і передача матеріалів до Державної виконавчої служби інформації щодо боржників, не дає результатів. Улітку цього року ми вперше провели закупівлю послуги по стягненню заборгованості на 50 тисяч гривень, побачили ефективний результат, і вирішили оголосити тендер на новий договір",- уточнив він.

Роман Ілик каже, що колектори працюватимуть в межах законодавства, воду людям відключати не будуть. Споживачам телефонуватимуть і нагадуватимуть стосовно простроченої заборгованості, надсилатимуть автоматичні голосові та SMS-повідомлення, листи на поштову та електронну скриньки.

За словами директора, на сьогодні жителі області заборгували за водопостачання та водовідведення майже 27 мільйонів гривень.

Нагадаємо, в Україні знову дозволили відключати населення від комунальних послуг за борги.

6 липня набув чинності наказ Міністерства юстиції, який дозволяє виконавчій службі автоматично знімати кошти з банківських рахунків українців, щоб сплатити їхні борги за комуналку чи штрафи за порушення правил дорожнього руху. Однак, як повідомили в Мін’юсті, ця процедура все ще перебуває на доопрацюванні.

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