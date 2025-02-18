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У Кіровоградській області дрон влучив у багатоповерхівку: що відомо (фото)

У Кіровоградській області дрон влучив у багатоповерхівку: що відомо (фото)

Наслідки атаки БпЛА на Кіровоградську область. / Фото: https://www.facebook.com/Андрій Райкович

Щонайменше троє людей травмовано.

Вночі проти вівторка, 18 лютого, у місті Долинська Кіровоградської області російський безпілотник влучив у багатоповерхівку. Троє людей травмувалися. 

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

З його слів, через атаку безпілотника, є троє постраждалих. Це - мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Окрім того, з будинку було евакуйовано мешканців з 38 квартир.

У місті Долинська Кіровоградської області російський дрон влучив у багатоповерхівку. / ©
У місті Долинська Кіровоградської області російський дрон влучив у багатоповерхівку.
У місті Долинська Кіровоградської області російський дрон влучив у багатоповерхівку. / © https://www.facebook.com/Андрій Райкович
У місті Долинська Кіровоградської області російський дрон влучив у багатоповерхівку. / Фото: https://www.facebook.com/Андрій Райкович

Нагадаємо, нещодавно росіяни вдарили по Миколаєву новими "Шахедами"Ці дрони були оснащені 12-канальними антенами.

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