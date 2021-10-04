У Кіровоградській області двоє людей померли від отруєння грибами

У Кіровоградській області двоє людей померли від отруєння грибами

Загалом за три тижні на Кіровоградщині дикорослими грибами отруїлися п'ятеро людей, троє з яких - не вижили.

У Кіровоградській області впродовж вихідних 2-3 жовтня зафіксували два випадки смертельного отруєння дикорослими грибами.

Про це повідомляє Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Зазначається, що у Кропивницькому померла 53-річна жінка. "Зусилля лікарів-реаніматологів відділення інтенсивної терапії ЗОЗ не принесли очікуваного результату, - йдеться у повідомленні. - Заключний діагноз: "Гостре побутове отруєння дикорослими грибами".

Окрім того, в реанімаційному відділенні Світдловодської ЦРЛ померла 69-річна жінка, яка минулого тижня "назбирала дикорослих грибів у змішаному лісі біля району Лісозавод м. Світловодськ". За її словами, це були "зеленушки".

Загалом за три останні тижні на Кіровоградщині дикорослими грибами отруїлися п'ятеро людей, для трьох з яких це закінчилося трагічно.

Раніше повідомлялося, що у Кременчуці Полтавської області чотири людини отруїлися дикорослими грибами. Серед потерпілих - однорічна дівчинка та 61-річна жінка.

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