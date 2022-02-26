У Кіровоградській області містяни допомагають армії: готують коктейлі Молотова і збирають продукти

Люди гуртуються задля потреб армії.

На Кіровоградщині, яка поки не потерпає від обстрілів, містяни гуртуються, аби допомогти війську, переселенцям і захистити рідне місто від окупантів.

Несуть тонни продуктів, одягу, медикаментів та вчаться виготовляти коктейлі молотова. Як це відбувається, розповіли у ТСН.

Виготовлення коктейлів для окупантів тут поставили на конвеєр. Поки чоловіки надрізають пляшки, жінки готують фітілі.

Інші кропивничани розливають зігрівальний напій для ворожої техніки у пляшки. І із задоволенням діляться рецептом: "Тут суміш із однієі третини відпрацьованого масла і двох третин бензину. Після того заповнюємо пляшку не повністю, а на дві третини. Обов‘язково повинно бути повітря у середині".

Містяни несуть до цього коктейльного бару порожні пляшки, відпрацьоване мастило і бензин. На ворога, кажуть, очікує занадто теплий прийом.

У Кіровоградській області містяни активно готуються до наступу загарбників

Неподалік волонтери збирають медикаменти, одяг та харчі для територіальноі оборони та переселенців. Від ранку сюди принесли десятки тонн необхідного. Люди з торбами все йдуть і йдуть.

Просто біля організаційного намету чергують кропивничани на власних автівках і оперативно відвозять пакунки за потрібними адресами.