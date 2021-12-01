У Кіровоградській області пацієнти психоневрологічного інтернату залишилися без м'яса: в чому причина

У господарстві утримувалися 28 голів свиней.
У Кіровоградській області в підсобному господарстві при психоневрологічному інтернаті в селі Веселий Кут Новоукраїнського району померло 3-місячне порося. Виявилося, що воно мало африканську чуму свиней.
Про це повідомляє Держпродспоживслужба.
Після смерті тварини на місце прибули фахівці ветеринарної медицини Держпродспоживслужби в Новоукраїнському районі і провели епізоотичне розслідування.
Щоб встановити причину смерті тварини, взяли зразки, які потім показали, що порося померло від африканської чуми свиней.
В господарстві Веселокутського психоневрологічного інтернату утримувалося 28 голів свиней.
"Наразі проводяться заходи з локалізації та недопущення поширення інфекції. Зокрема заборонено вивезення, перегруповування та забій тварин, а також обмежено доступ стороннього транспорту та людей до господарства. У навколишніх населених пунктах проводиться робота по уточненню свинопоголів’я. Сигнальних повідомлень про випадки підозри на захворювання свиней не надходило", - повідомили у Держпродспоживслужбі.
Нагадаємо, що у Харківській області розшукують господарство, звідки до лісу відправили 9 хворих на африканську чуму свиней.
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