У Кіровоградській області перекинувся автобус, який їхав до Польщі (фото)

У Кіровоградській області перекинувся автобус, який їхав до Польщі (фото)

Автобус впав у кювет.

У Кіровоградській області 13 січня потрапив у ДТП рейсовий автобус зі сполученням "Маріуполь – Свиноуйсце". На щастя, загиблих немає.

Про це повідомили у ДСНС області.

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Там уточнили, що аварія сталася увечері на автодорозі "Стрий – Ізварине" біля смт Смоліне. Автобус перекинувся у кювет.

На щастя, загиблих серед пасажирів немає. Рятувальники забезпечили освітлення місця події, потім знеструмили автобуса та облаштували місце для обігрву пасажирів до прибуття резервного автобуса.

Нагадаємо, у селі Нижні Ворота Мукачівського району Закарпатської області під час руху загорівся автобус, у салоні якого перебували 50 туристів.

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