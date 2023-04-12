У Кіровоградській області скоротили комендантську годину на Великдень

У Кіровоградській області на Великдень скоротять тривалість комендантської години. Вона буде триватиме від 00:00 до 04:00.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ми врахували побажання вірян і змінили час комендантської години. У Великодні дні, 15-го і 16-го квітня, вона триватиме від опівночі до четвертої години ранку", - написав Райкович.

До слова, на Кіровоградщині "комендантська" діє від 23:00 до 05:00.

У Кропивницькому також зменшать комендантську годину, вирішили в мерії. Вона також діятиме від 00:00 до 04:00. Під ці обмеження підлаштують і роботу транспорту в місті. Ним можна буле скористатися вже від 05:00.

"Відповідно до зміни режиму комендантської години у Кропивницькому працюватиме і громадський транспорт. Графіки руху автобусів і тролейбусів будуть відкореговані з урахуванням збільшення пасажиропотоку", - повідомив заступник міського голови Олександр Мосін.

Нагадаємо, у Хмельницькій області не скоротили комендантську годину у ніч проти 16 квітня. Втім, вона стане коротшою на дві години: діятиме від 00.00 до 3.00.

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