У Кіровоградській області в ДТП загинули троє дітей та чоловік: з'явилися нові подробиці

У Кіровоградській області в ДТП загинули троє дітей та чоловік: з'явилися нові подробиці

Усі вони були мешканцями Дніпропетровської області.

Правоохоронці розслідують обставини смертельної ДТП, у якій загинули діти. В аварії, попередньо, загинув тренер та троє його вихованців.

Про це пишуть у телеграм-каналі "Дніпро обласний".

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Як стало відомо, пригода сталася на Кіровоградщині біля селища Новошевченкове. Там зіткнулися легковик та вантажівка. Внаслідок чого загинув тренер з карате, а також троє його вихованців: хлопці від 12 до 16 років. З ними він повертався із чемпіонату України, який проходив у Вінниці.

“За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”) КК України”, - повідомили в телеграм-каналі.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську Audi протаранив два автомобілі, вилетів на тротуар та збив 3-річного хлопчика.

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