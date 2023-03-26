У Кіровоградській області від тропічної малярії помер чоловік: де він підхопив недугу

У Кіровоградській області зареєстрували перший смертельний випадок від тропічної малярії. У кінці лютого 2023 року помер громадянин Німеччини, який тимчасово проживав у місті Світловодськ Олександрійського району.

Інформацію підтвердила головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук, пише Суспільне.

Іноземець їздив на Різдво до Республіки Уганда, там допомагав лікарні. 26 січня 2023 року повернувся до України. Цього дня у нього погіршилось самопочуття – з'явилась слабкість, втрата апетиту, підвищилась температура до 38 градусів, лихоманка.

11 лютого чоловіка госпіталізували до інфекційного відділення Світловодської лікарні з підозрою на малярію, розповів директор медичного закладу Сергій Савич.

"У чоловіка виникли проблеми з серцем. Згідно кардіограми, у нього починався інфаркт. Лікар-інфекціоніст почав підозрювати малярію. Зробили аналіз і він підтвердився. P.falciparum — це найскладніша форма цього захворювання. У чоловіка була сильна інтоксикація організму, дуже знизився гемоглобін. Його під'єднали до кисню", - сказав Савич.

Зі слів головної санітарної лікарки Надії Оперчук, 12 лютого хворого перевели на лікування у місто Кременчук Полтавської області, тому що там були протималярійні ліки. 24 лютого громадянин Німеччини помер. Чи був він щеплений проти малярії — невідомо.

Малярія — гостре інфекційне захворювання. Малярія характеризується коротким інкубаційним періодом (у середньому 7 днів) і наявністю типового продромального періоду. У хворих цією формою малярії найчастіше відсутні типові симптоми приступу. Період ознобу може бути виражений слабко або й не спостерігатися, зниження температури відбувається без вираженого потовиділення. У хворих спостерігається затьмарення свідомості, судоми, безсоння. Часто вони скаржаться на болі в животі, нудоту, блювоту й діарею.

Пандемії світу: малярія – Секретні матеріали

Читайте також: