У Кіровоградській області вночі горів психоневрологічний інтернат

На щастя, жертв та постраждалих немає.

В ніч проти 25 грудня у с. Веселий Кут Новоукраїнського району Кіровоградської області в цокольному поверсі трьохповерхової будівлі психоневрологічного інтернату виникла пожежа.

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Про це повідомляє ДСНС.

"25 грудня о 3 год. 6 хв. у с. Веселий Кут Новоукраїнського району в цокольному поверсі трьохповерхової будівлі психоневрологічного інтернату виникла пожежа. Персоналом об’єкту до прибуття підрозділів ДСНС пожежу ліквідовано на площі 1,5 м2 та виведено на свіже повітря 131 особу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучалося 10 осіб та 3 од. техніки. Про причини пожежі наразі нічого не повідомляється.

Нагадаємо, одна людина загинула, двоє потерпілих залишаються у лікарні, за життя одного з них нині борються лікарі - такі наслідки пожежі на Вінниччині. Там горів популярний заміський готельний комплекс. На момент пожежі на базі відпочинку було 53 дитини, усі вони приїхали на спортивні змагання і зупинилися в цьому готелі.