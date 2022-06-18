У Кіровоградській області затримали "злодія в законі" із санкційного списку РНБО

У Кіровоградській області затримали "злодія в законі" із санкційного списку РНБО

У п'ятницю 17 червня на Кіровоградщині поліція затримала "злодія в законі" із санкційного списку РНБО.

На території України "злодій у законі" на прізвисько "Армен Хохол" перебував як особа підвищенного злочинного впливу. Свій особливий статус у кримінальному світі він отримав 2011-го у Москві.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Він організував та контролював діяльність злочинних груп, які вчиняють важкі та особливо важкі злочини насильницького та майнового характеру.

На підставі отриманих доказів йому було повідомлено про підозру. Зловмисник переховувався від слідства. Саме тому його було оголошено у міжнародний розшук. Крім того, щодо нього були запровадженні санкції РНБО.

Наразі затриманого помістили до ізолятора тимчасового утримання. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося, СБУ затримала коригувальника ракетних обстрілів Одещини та встановила бойовика, який організовував ворожі блокпости на Харківщині. Агента коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман в Одеській області.

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