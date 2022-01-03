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У Кіровоградській області жінка провалилася у каналізацію: фото

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У Кіровоградській області жінка провалилася у каналізацію: фото

Управління ДСНС України у Кіровоградській області

Пенсіонерку витягали мотузками з каналізаційного колодязя.

У неділю, 2 січня,  у селищі Олександрівка Кіровоградської області 70-річна жінка впала до каналізаційного колектора. Інцидент стався на вул. Незалежності.

Про це повідомила пресслужба ДСНС області.

На допомогу місцевій мешканці виїхали рятувальники.

"Бійці 29–ї ДПРЧ смт Олександрівка, що виїхали на місце виклику, за допомогою мотузки та драбини, врятували жінку із скрутного становища", - повідомили надзвичайники.

© Управління ДСНС України у Кіровоградській області
Управління ДСНС України у Кіровоградській області

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