У Кіровоградській області змінюють алгоритм сповіщення про повітряну тривогу: як тепер лунатиме сирена

У Кіровоградській області змінюють алгоритм сповіщення про повітряну тривогу: як тепер лунатиме сирена

Зміни стосуються лише Кіровоградської області, в решті регіонів України діє схема: поки лунає сирена - поки існує загроза.

У Кіровоградській області змінюють алгоритм сповіщення населення про повітряну небезпеку. Так, на початку повітряної тривоги сирена звучатиме 15 – 20 хвилин. Потім замовкатиме. Відбій тривоги – сирена звучатиме до 5 хвилин.

Про це у своєму Фейсбуці повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його словами усі канали: телебачення, радіо, соціальні мережі, месенджери, які були попередньо задіяні і до яких звикли мешканці області, працюватимуть за чинною схемою (поки є тривога - поки лунає сирена).

Райкович також звернувся до всіх, хто володіє ґаджетами, з проханням попередити усіх навколо про ці зміни.

"Не лякатися їх, не панікувати, привчитися до того, що в разі небезпеки, на початку тривоги сирена звучить 15 – 20 хвилин, відбій тривоги – до 5", — наголосив очільник ОВА.

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