У Кіровоградській області автопоїзд влетів у пасажирський автобус: є загиблі (фото)

Аварія з автобусом. / © Національна поліція Кіровоградської області

У суботу, 21 лютого, у Кіровоградській області сталася смертельна аварія. Автопоїзд виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з пасажирським автобусом. Є загиблі.

Про це повідомили у пресслужбі Поліція Кіровоградської області.

Смертельна ДТП сталася на 34 км автодороги Н-14 «Олександрiвка — Кропивницький — Миколаїв».

Встановлено, що водій автопоїзда Volvo FN у складі з напівпричепом рухався у напрямку міста Кропивницький. На прямій ділянці дороги допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з автобусом Setra S 431D, який рухався назустріч.

«Після зіткнення сталося загоряння автопоїзда, внаслідок чого транспортний засіб повністю знищено вогнем», — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, внаслідок зіткнення водій автопоїзда та водій автобуса загинули на місці події. Другий водій автобуса, який перебував у салоні, отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб».

