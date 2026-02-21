ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
969
1 хв

У Кіровоградській області автопоїзд влетів у пасажирський автобус: є загиблі (фото)

За фактом дорожньо-транспортної пригоди з летальними наслiдками слiдчi розпочали кримiнальне провадження.

Олена Капнік
Аварія з автобусом.

Аварія з автобусом. / © Національна поліція Кіровоградської області

У суботу, 21 лютого, у Кіровоградській області сталася смертельна аварія. Автопоїзд виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з пасажирським автобусом. Є загиблі.

Про це повідомили у пресслужбі Поліція Кіровоградської області.

Смертельна ДТП сталася на 34 км автодороги Н-14 «Олександрiвка — Кропивницький — Миколаїв».

Встановлено, що водій автопоїзда Volvo FN у складі з напівпричепом рухався у напрямку міста Кропивницький. На прямій ділянці дороги допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з автобусом Setra S 431D, який рухався назустріч.

«Після зіткнення сталося загоряння автопоїзда, внаслідок чого транспортний засіб повністю знищено вогнем», — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, внаслідок зіткнення водій автопоїзда та водій автобуса загинули на місці події. Другий водій автобуса, який перебував у салоні, отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб».

Смертельна ДТП на Кiровоградщинi: зiштовхнулися автопоїзд та автобус. / © Національна поліція Кіровоградської області

Як повідомлялося, у Києві на Кільцевій дорозі маршрутка зіткнулася з фурою. 59-річний водій вантажівки Volvo не дотримався безпечної швидкості і врізався у маршрутку «Богдан», що рухалася попутним напрямком. Внаслідок ДТП четверо пасажирів дістали травми.

969
